NCIS 19 e NCIS: Hawai’i non vanno in onda il 15 aprile: le due serie di CBS vanno in pausa per una settimana in occasione della Pasqua, per non intralciare la programmazione di Rai1 con la Via Crucis in diretta dal Colosseo. Su Rai3, invece, viene proposto il docu-film di Edoardo Leo Luigi Proietti detto Gigi, dedicato al compianto attore e maestro della comicità.

Al posto di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, Rai2 si “spegne” trasmettendo in replica il film statunitense Noah, con protagonisti Russell Crowe ed Emma Watson, dedicato alla storia di Noè.

NCIS 19, con le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service impegnata a perseguire i reati commessi da membri della marina degli Stati Uniti o del corpo dei Marines, tornerà regolarmente in onda col suo spin-off ambientato alle Hawai’i il prossimo 22 aprile.

Sia NCIS 19 che NCIS: Hawai’i raggiungeranno quota 9 episodi in prima visione tv la prossima settimana. Ecco la trama di NCIS 19 per l’episodio dal titolo Memoria Virtuale.

L’NCIS indaga sull’omicidio di una donna, Sandra Holdren, il cui corpo è stato ritrovato nei pressi della base Navale di Norfolk. Tra i possibili sospettati c’è anche la figlia…

NCIS 19, come ogni venerdì su Rai2, è seguito alle 22:10 da un episodio inedito del nuovo spin-off NCIS: Hawai’i. Il nono si intitola L’impostore ed è dedicato ad una storia di spionaggio: ecco la trama.

Suzuki Kazutoshi è un giapponese mandato negli Stati Uniti all’età di dieci anni a lavorare nelle piantagioni di ananas. Durante la Seconda Guerra Mondiale, scelse di diventare una spia americana…

I nuovi episodi di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, subito dopo la messa in onda su Rai2 sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Continua a leggere su optimagazine.com