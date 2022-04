Per tutti gli appassionati ed amanti, ma non solo, delle straordinarie e suggestive bellezze astronomiche, durante il weekend di Pasqua si avrà la possibilità di osservare un fantastico evento nel cielo, ovvero la Luna piena si colorerà di rosa. Precisamente, il satellite si mostrerà in tutta la sua bellezza durante il tramonto di sabato 16 aprile, giorno della vigilia di Pasqua. Come riporta la NASA (National Aeronautics and Space Administration), per godere di questo spettacolo occorrerà aspettare poco dopo il tramonto, passate le 20 circa. In quel momento la Luna apparirà piena alle ore 20.55 (ore italiane), con la speranza che le condizioni metereologiche siano perfette, e sarà visibile fino al lunedì mattina.

Da cosa è dipeso il particolare fenomeno della Pink Moon? Si tratta del primo plenilunio di primavera e si chiama così perché accompagna la fioritura di una pianta Phlox subulata (che somiglia molto ad un’ortensia), chiamata anche muschio rosa, diffusa negli Stati Uniti, ma che viene chiamata anche con altri nomi come la Luna di Pasqua, la Luna dell’uovo, la Luna dell’erba che germoglia, la Luna dei pesci. La Luna piena non si tingerà di rosa in modo simile ad ulteriori eventi astronomici che vedono come protagonista il nostro satellite, ma il nome attribuitole fa riferimento a quello dato al plenilunio di aprile dai nativi nordamericani e che viene pubblicato a partire dagli anni ’30 dal Maine Farmer’s Almanac.

ARTICOLI CORRELATI

Con la Luna piena rosa che apparirà in tutto il suo splendore e luminosa come non mai il giorno di Pasqua, porta con sé un valore molto importante di rinascita, in cui tutte le energie si muovono e tendono a crescere. Ecco perché tale momento è perfetto se si vuole tagliare i capelli e depilarsi, così da rallentarne la crescita. Insomma, prepariamoci ad alzare lo sguardo al cielo e ad ammirare la suggestiva Pink Moon.

Continua a leggere su optimagazine.com