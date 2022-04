L’ultima puntata di Terence Hill in Don Matteo 13 si avvicina. Rai1 ha svelato il promo dell’uscita di scena del personaggio che da vent’anni è il protagonista di una delle fiction italiane più amate e longeve.

L’addio non sarà definitivo, e l’ingresso di Raoul Bova (che avverrà nella quinta puntata di questa stagione) non è da considerarsi una sostituzione, piuttosto una continuazione del lavoro svolto da Terence Hill. Nuove indiscrezioni sulla sua ultima puntata sono state fornite da Nino Frassica, che interpreta il ruolo del maresciallo Cecchini.

In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni ha parlato dell’addio di Terence Hill, anticipando che. “Ho sofferto perché ho sentito la sua lontananza. Però diciamolo subito: non è un addio, Don Matteo non è morto, è scomparso“.

Nel promo della quarta puntata, in onda giovedì 21 aprile su Rai1, intriso si malinconia, il parroco scambia alcune parole con i personaggi che maggiormente l’hanno accompagnato in questi ultimi anni: dal buon amico Cecchini, alla Capitana Anna e la perpetua Natalina. Ovviamente non ci svela in che modo il buon “Don” lascerà la parrocchia di Spoleto. Non solo addii: la quarta puntata potrebbe essere anche cruciale per Anna e Marco: torneranno insieme?

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

Ecco il promo dell’ultima puntata di Terence Hill in Don Matteo 13, che vi aspetta sempre in onda il giovedì sera alle 21:25 sulla rete ammiraglia.

