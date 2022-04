I co-creatori di Better Call Saul, Vince Gilligan e Peter Gould, non scherzando quando definiscono l’ultima stagione “incredibilmente pazzesca”. Sul red carpet durante la promozione della serie, i due, già menti dietro Breaking Bad, hanno definito la sesta stagione “la migliore di sempre”.

Anche il protagonista Bob Odenkirk si è sbilanciato al riguardo, anticipando che finalmente assisteremo alla tanto attesa trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman. “Un’evoluzione guadagnata duramente”, ha dichiarato l’attore ai microfoni di Variety. Patrick Fabian, che interpreta Howard Hamlin, l’ha descritta come “terribilmente, dolorosamente eccitante”. E ha continuato: “E’ una stagione soddisfacente. Tutta la preparazione nel corso degli anni, finalmente inizia a dare i suoi frutti”.

“Penso che ci sia molto di più in Gus. Forse non quest’anno, forse non l’anno prossimo. Ma c’è qualcosa che ci incuriosisce tutti e che vogliamo scoprire. Anche io”, ha detto Giancarlo Esposito, che interpreta Gustavo Fring. Durante Breaking Bad e Better Call Saul, gli spettatori hanno visto Gus agire come un boss della droga sotto le mentite spoglie di un mite ristoratore. Ma secondo Esposito, ci sono altri lati di lui che non abbiamo ancora visto. Nella terza stagione di Breaking Bad, Gus menziona a Walter White i suoi figli, anche se non li vediamo mai. Giancarlo Esposito ha ammesso che gli piacerebbe esplorare molto di più della sua famiglia.

E non è l’unico attore del cast a porsi domande sul futuro del suo personaggio. Jonathan Banks ha dichiarato che gli piacerebbe sapere di più sulla madre del figlio di Mike, poiché nella serie non ci vengono date spiegazioni: “Chi era? Dov’è? Che cosa le è successo?”

I co-creatori hanno avuto anche spazio per scherzare su un possibile spin-off incentrato sul personaggio di Kim, interpretato da Rhea Seehorn: “Lei e Hamlin scappano ai Caraibi dove aprono un workshop per avvocati pro bono, per chi viaggia da isola a isola. Forse a Discovery interessa? Potrebbero esserci creme solari e qualche bikini. Credo sia una buona serie tv.”

Forse i fan avranno finalmente la risposta alla loro domande: Better Call Saul è migliore di Breaking Bad? L’inizio della fine è fissata al 19 aprile, con il primo episodio della sesta stagione di Better Call Saul, disponibile su Netflix in contemporanea USA. In attesa del gran finale quando vedremo (per davvero) Walter White e Jesse Pinkman.

Continua a leggere su optimagazine.com.