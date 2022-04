L’inedito di Chester Bennington con i Grey Daze suona forte, se non fortissimo, con tutta la potenza vocale che ci ha fatto innamorare del compianto frontman dei Linkin Park. Come tutti ricorderanno, prima di entrare nella band di In The End Bennington ha militato nei Grey Daze, formazione nel pieno dell’ondata post-grunge e che non ha mai dimenticato il vecchio leader.

Saturation (Strange Love), questo il titolo dell’inedito di Chester Bennington con i Grey Daze, è un’esperienza sonora e visiva. Da un lato ascoltiamo ancora una volta la sua voce inconfondibile, dall’altro lo troviamo in età giovanissima sul palco insieme alla ex band. Il video ufficiale di Saturation, infatti, alterna immagini di repertorio e performance in studio dei Grey Daze.

Il brano è un alternative rock epico con influenze non troppo lontane dal nu metal. La voce di Bennington ripete ossessivamente: “Let me tell you ‘bout myself”, muovendosi su note alte con un suono pulito che dimostra le straordinarie capacità del cantautore scomparso. Saturation (Strange Love) anticipa il nuovo progetto discografico dei Grey Daze, The Phoenix, che sarà fuori il 17 giugno.

The Phoenix uscirà il 17 giugno e sarà l’ennesimo contributo postumo di Chester Bennington per la sua ex band. I Grey Daze hanno messo insieme tanti personaggi importanti – da Dave Navarro e Richard Patrick alle figlie di Chester Lily e Lila – per ricostruire 10 tracce interamente dedicate all’amico scomparso.

The Phoenix arriva a 2 anni di distanza da Amends, il disco nato da una momentanea reunion dei Grey Daze con Bennington con la reincisione di alcuni brani del repertorio. Sean Dowdell, batterista della band, ha detto di The Phoenix: “Se amate l’urlo di Chester, adorerete questo disco”. Di seguito il testo e la traduzione di Saturation (Strange Love), l’inedito di Chester Bennington con i Grey Daze.

Let me tell you ‘bout myself

Some say I’ve got a bad attitude

Let me tell you ‘bout myself

Some say I have a lot to prove

Let me tell you ‘bout myself

I’ll do whatever you want

I’ll do what you ask me to

But I won’t do what you tell me to do

No

Strange

Love

Be gone

Be gone

Let me tell you ‘bout myself

Some say I got a long way to go

Some say I’m going straight down

Some say there’s nowhere to go

And this is what I say

Strange

Love

Be gone

Be gone

Strange

Love

Be gone

Be gone