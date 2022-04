Ci sono novità importanti sul bonus mobilità 2022, di cui sono state appena aperte le richieste. Bisogna tenere presente che non è previsto alcuno sconto immediato in fattura, né tanto meno rimborsi, ma un credito d’imposta. Gli italiani possono fare domanda dell’incentivo per l’acquisto di biciclette (anche elettriche) e monopattini dal 13 aprile, con validità dell’iniziativa fino al 13 maggio (un mese esatto).

Il bonus mobilità 2022 prevede, come dicevamo, un credito d’imposta fino ad un tetto massimo di 750 euro, riconosciuto per chi ha acquistato, dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre dello stesso anno, monopattini, ebike, spese di abbonamenti relativi al pubblico trasporto, servizi di mobilità elettrica (sharing) o sostenibile. L’incentivo, per farvela breve, vale soltanto per gli acquisti effettuati in quel lasso temporale, e non per gli altri successivi. Il Governo ha previsto un tetto massimo di 5 milioni di euro. Si potrà fare domanda del bonus mobilità 2022 solo se, nel periodo che vi abbiamo sopra indicato, abbiate contestualmente consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria M1 (un requisito non affatto scontato e che potrebbe costituire motivo di esclusione per molti contribuenti).

ARTICOLI CORRELATI

Le domande per il bonus mobilità 2022 potranno essere presentate previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile al 13 maggio 2022, il totale dei costi sostenuti e il credito d’imposta richiesto inoltrando il modello approvato tramite il servizio web che troverete nell’area dedicata o attraverso i relativi canali telematici. Ricordate che il credito d’imposta potrà essere sfruttato solo nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle tasse dovute, e non oltre il periodo d’imposta 2022. L’istanza dovrà essere presentata direttamente dall’utente o tramite un intermediario autorizzato. Potete prendere visione del modello da compilare e di tutte le istruzioni a questa pagina. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com