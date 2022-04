Il formaggio è notoriamente un alimento vietato per le persone che soffrono di insufficienza renale o che sono in dialisi, a causa della presenza di fosfati.



Per questo motivo, Gianluigi Ardissino, specialista della Nefrologia, Dialisi e Trapianto pediatrico al Policlinico di Milano e Antonio Groppelli, imprenditore di prodotti caseari, hanno messo a punto una tecnologia denominata FriP, che consente di produrre formaggi dedicati alle persone affette dalle patologie renali. I fosfati, grazie a questo innovativo metodo di produzione, non vengono più assorbiti, ma sono eliminati, dall’intestino. Grazie a FriP molti pazienti potranno tornare a gustare i prodotti caseari.



In cosa consiste il metodo FirP?

L’idea alla base della nuova tecnica è riconducibile allo studio dei neonati con problemi renali negli anni ’90. Appena nati i medici aggiungevano al loro latte il carbonato di calcio, un integratore naturale in grado di neutralizzare i fosfati. Questo processo, che prende il nome di chelazione, consente di eliminare i fosfati attraverso l’intestino e di scongiurare così un sovraccarico ai reni. Questo processo viene ripetuto nella produzione del formaggio, secondo il metodo FirP. Ovvero il latte viene arricchito col carbonato di calcio, in modo che i fosfati vengano bloccati già durante la produzione. Anche i fosfati contenuti negli altri alimenti, se assorbiti a poca distanza dal formaggio FirP, potranno essere eliminati, dando al paziente un ulteriore beneficio.



Il brevetto FirP è stato registrato dal Policlinico e concesso a titolo gratuito ad alcune aziende del settore caseario affinché si diffondesse sul territorio in modo da migliorare la qualità della vita dei soggetti in dialisi o comunque affetti da insufficienza renale. Qualche formaggio prodotto col metodo FirP è già disponibile, in via sperimentale. L’obiettivo è la diffusione su larga scala di questa tecnologia nel più breve tempo possibile.