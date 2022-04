Da oggi i fan di Kim e le sue sorelle potranno finalmente mettersi comodi e tirare un sospiro di sollievo visto che The Kardashians su Disney+ è il debutto che tutti aspettavano. La royal family d’America è tornata a distanza di due anni da quell’incredibile annuncio in cui si parlava dell’addio ai riflettori sulle vite private di Kim e del resto dell’allegra brigata.

Era il 2020 quando i Kardashian annunciavano la chiusura di Keeping Up With The Kardashians per vivere la propria vita lontano dai riflettori ma le cos non sono andate come tutti si aspettavano e il trailer del nuovo programma incentrato su di loro lo dice chiaramene: “Senza più telecamere intorno, la nostra vita ha subito un cambiamento profondo.. Penso sia giunto il momento di fare vedere un nuovo lato della famiglia”.

A partire da oggi, 14 aprile, potremo seguire The Kardashians su Disney+ con un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner con un accesso completo ai loro affari ma anche all’organizzazione del tempo libero e della vita amorosa.

Alla già nota famiglia Kardashian/Jenner si uniranno anche alcune new entry a cominciare da Travis Barker, il chitarrista fidanzato di Kourtney, protagonista del trailer con tanto di romantica proposta di… gravidanza. A quanto pare toccherà anche a Kanye West fare una comparsa nel primo episodio anche se il suo legame turbolento con Kim continuerà ad aleggiare sul programma. Al fianco di quest’ultima troveremo anche Pete Davidson (anche se non in carne ed ossa) e conosceremo i dettagli della loro storia d’amore. Dettagli e rivelazioni anche sulla gravidanza di Kylie incinta di Travis Scott.