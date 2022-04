Non ci sono ancora i presupposti per parlare della nuova scheda tecnica che toccheremo con mano nel 2023 con il tanto discusso iPhone 15, ma qualche anticipazione qua e là sta già venendo alla luce. Se non altro, perché alcune collaborazioni prenderanno piede proprio il prossimo anno con Apple come sempre in prima linea, nel tentativo di assicurare la giusta evoluzione ai propri device. Dunque, dopo aver analizzato a fine marzo i probabili step che siamo destinati a fare con il display, oggi 14 aprile tocca concentrarsi sulla questione fotocamera.

Come cambieranno le cose per iPhone 15 con la nuova fotocamera 2023 in arrivo con Apple

Quali sono gli scenari che potrebbero configurarsi in ambito mobile? Secondo il sito The Elec, sembrerebbe che Apple abbia stretto un accordo con un nuovo fornitore di componenti per teleobiettivi. Il tutto, con il chiaro intento di garantire un sistema di fotocamere a periscopio nei futuri iPhone 15. Perché si parla di questa serie specifica? La collaborazione potrebbe scattare e diventare effettiva nel 2023, anno in cui sono previsti i suddetti modelli, seguendo lo schema che da sempre caratterizza la macchina produttiva della mela morsicata.

Apple di solito chiede ai fornitori di costruire linee di produzione in vista esclusiva per le proprie parti e componenti, ma le nuove strutture che verranno realizzate a Gumi richiederebbero l’approvazione di Apple una volta terminate e l’intero processo richiederebbe un anno per concludersi. Ecco perché non faremo in tempo con l’iPhone 14. Allo stato attuale, ci sono buone probabilità che gli attuatori OIS, concepiti per combinare le funzioni OIS e autofocus in uno, saranno per i teleobiettivi degli iPhone del 2023.

Staremo a vedere se Apple riuscirà a concretizzare le recenti voci sull’iPhone 15 e quali saranno gli ulteriori punti di forza della serie 2023, dopo le voci che sono state alimentate oggi.