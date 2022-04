Pasqua e Pasquetta sono giornate speciali, da trascorrere in famiglia, con amici, magari all’aria aperta, con i tradizionali pranzi, pic-nic e cibi ipercalorici.



Gli alimenti tipici di questi giorni di festa non sono i più semplici per coloro i quali stanno seguendo diete dimagranti. Ecco quali sono gli alimenti tipici pasquali da provare a evitare o, almeno, da consumare con moderazione.

Colomba

La versione classica contiene 400 calorie per 100g, se poi si considerano le varie farciture aggiuntive si sale rapidamente. Cioccolato

Non si può immaginare Pasqua senza le uova di cioccolato. Però bisogna considerare che per 100g di cioccolato fondente assumiamo 500 calorie. Se invece prendiamo cioccolato al latte, magari con l’aggiunta di nocciole, le calorie aumentano fino a 600 e oltre. Cassata

Dolce tipico siciliano, con pan di spagna, canditi e marzapane. Una delizia da 500 calorie per 100g. Pastiera

Una delle eccellenze gastronomiche napoletane, anche se tutt’altro che ipocalorica. Una fetta di pastiera di circa 100 grammi apporta al nostro organismo circa 400 calorie. Lasagne al ragù

In tanti a Pasqua si concedono una deliziosa lasagna con ragù e besciamella. Un piatto da circa 600 calorie per 100g. Costine di agnello

Un secondo piatto della tradizione pasquale può avere intorno alle 370 calorie per 100g se cotto alla griglia. Se invece viene preparato con farciture particolari o fritto l’apporto calorico schizza notevolmente verso l’alto. Tortano

Altro piatto della tradizione campana. Una pizza rustica farcita con uova, formaggio e affettati misti. Una fetta da 100g contiene circa 360 calorie. Angellino di pasta di mandorla

Dolce siciliano, fatto con zucchero, farina di mandorle e albume d’uovo. In pochi riescono a mangiarne 100g., a causa dell’eccessiva dolcezza, che apporterebbero 450 calorie.