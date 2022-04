Pio e Amedeo silurati da Mediaset oppure no? Qualcuno è pronto a giurare che si tratta di un vero e proprio affronto mentre altri trovano giusta la decisione di rimandare a settembre un programma di sicuro successo, ma cosa è successo di preciso? Basta dare un’occhiata alla programmazione di Canale5 per accorgersi che Pio e Amedeo, così come Viola per il Mare, non andranno più in onda a maggio ma slitteranno al prossimo autunno.

La rete ammiraglia Mediaset ha rivisto in corsa la sua programmazione piazzando Gli Eredi della terra, il sequel de La Cattedrale del Mare, e la miniserie Un’altra Verità, promuovendo ancora la messa in onda di New Amsterdam ma rimettendo in panchina la coppia formata da Can Yaman e Francesca Chillemi ma, soprattutto, Pio e Amedeo con il loro show.

Sugli aggiornamenti della programmazione di Canale5 si legge: “La produzione “Emigratis” e la fiction “Viola come il mare” previste a maggio, spostano la programmazione in autunno”. Questo significa che Pio e Amedeo dovranno attendere prima di tornare a infuocare il pubblico con il loro politicamente scorretto che tanto ha fatto discutere lo scorso anno.

Il duo comico in questi giorni è alle prese con i viaggi che aiuteranno a confezionare la nuova edizione dello show che li ha fatti conoscere al grande pubblico nelle sere d’estate su Italia1, quale sarà la reazione degli spettatori di Canale5 e quali saranno gli ascolti? Alla luce dello spostamento scelto da Mediaset sembra che le aspettative siano alte e allora la domanda che ci poniamo è: il format sarà diverso e il loro linguaggio edulcorato e adatto ad una prima serata oppure no?

A quanto pare lo scopriremo solo in autunno, per il momento dobbiamo continuare a pensare a Pio e Amedeo in giro con gli zoccoli ai piedi pronti a portare via qualcosa ai ricchi vip.