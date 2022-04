Una terza puntata di Don Matteo 13 ricca di divertimento ma anche molti equivoci. Marco capisce di essere ancora innamorato di Anna e per riconquistarla chiede aiuto a due improbabili personaggi: il Maresciallo e Valentina, la quale causerà non poche incomprensioni tra la Capitana e il PM Nardi.

Stasera, giovedì 14 aprile andrà in onda la terza puntata di Don Matteo 13 dal titolo Il sacrificio della regina. Ecco le anticipazioni.

A Spoleto è attesa la finale di un torneo di scacchi, a cui parteciperà la giovane campionessa, Olga Valon. All’ultimo momento, però la ragazza non si presenta e scompare senza lasciare alcuna traccia. Si pensa che qualcuno voglia farle del male. La notizia sconvolge Natalina, che aveva un legame molto stretto con la ragazza, consolidato prima con l’adozione a distanza e poi successivamente quando era riuscita a farla venire a vivere in Italia. Nel frattempo Federico si ritrova davanti ad un segreto che riemerge dal passato di Greta, mentre Marco capisce di essere ancora innamorato di Anna. Valentina e Cecchini cercano di aiutarlo a riconquistarla, ma ognuno di loro ha idee diverse su come fare. Ciò scatenerà una serie di divertenti equivoci, con Marco che si ritroverà diviso tra Anna e Valentina.

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

L’appuntamento con la terza puntata di Don Matteo 13 è per stasera alle 21:25 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.