Le immagini di buon Venerdì Santo saranno le più ricercate il 15 aprile. Nel vivo della settimana di Pasqua per i cristiani in questo anno 2022 non si potrà che fare riferimento alla passione di Gesù giunta al culmine nel suo sacrificio più estremo. Proprio le immagini con frasi di accompagnamento per il sacro momento non mancheranno nelle chat di app di messaggistica come WhatsApp ma anche sui vari social network e in primis su Facebook.

Per ogni cristiano, la celebrazione del Venerdì Santo è senz’altro l’appuntamento più sentito di tutto l’anno liturgico. In effetti, ogni passaggio della vita di Gesù Cristo porta inesorabilmente a questo step finale che doveva comunque compiersi per uno scopo ben preciso, quello relativo alla salvezza degli uomini. Normale è dunque che il momento non passi inosservato, neanche attraverso immagini da condividere sulle chat o altrove con amici, parenti e colleghi in queste ore davvero speciali. Lo scopo è senz’altro quello di indurre ad una riflessione, magari ad una preghiera soprattutto in questo inizio 2022 funestato da un evento orribile e tragico come l’attuale guerra in Ucraina.

La galleria sottostante presenta un numero notevole di soluzioni come immagini di buon Venerdì Santo. Prevalgono senz’altro i riferimenti ai simboli sacri della croce e le frasi che rimandano alla necessità di fare ognuno qualcosa per gli altri, magari con un gesto o un semplice sorriso. La speranza è rappresentata dalla luce che possiamo intravedere all’orizzonte, nonostante le croci che ognuno di noi potrebbe essere chiamato a portare. Non manca qualche soluzione con i simboli meno sacri della Pasqua come i fiori, le uova e i pulcini.-

Ogni immagine di buon Venerdì Santo presente in galleria potrà essere facilmente selezionata e dunque condivisa nella maniera più congeniale, WhatsApp come Facebook o altro canale di interazione con chiunque si voglia.

