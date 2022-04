Cassie torna sobria (o quasi) ne L’Assistente di Volo 2, seconda stagione della dark comedy thriller con protagonista Kaley Cuoco. Il rilascio dei nuovi episodi avviene a quasi due anni di distanza dal lancio. La produzione, come dichiarato dalla stessa attrice, ha incontrato non pochi problemi a causa delle riprese svolte in diversi paesi e delle rispettive norme di sicurezza anti-Covid.

In questa stagione, Cassie Bowden sta vivendo una vita sobria a Los Angeles mentre lavora come risorsa della CIA nel suo tempo libero, quando non è assegnata all’estero. Durante una delle sue missioni, assiste accidentalmente a un omicidio. Ancora una volta, Cassie resta invischiata in un’altra rete di intrighi internazionali.

Oltre a Kaley Cuoco, nel cast ritroveremo Zosia Mamet, Griffin Matthews, Denis Akdeniz e Rosie Perez, oltre al ritorno di guest star ricorrenti quali TR Knight, Yasha Jackson e Audrey Graace Marshall. La nuova stagione introdurrà anche Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria, oltre un sacco di nuove guest star: Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo.

L’arrivo più atteso è senza dubbio quello di Sharon Stone nei panni della madre di Cassie, una donna che per lungo tempo è rimasta fuori dalla sua vita (e intende rimanerci).

Nel trailer de L’Assistente di Volo 2, Cassie cerca di adattarsi a questo nuovo stile di vita e resistere alla tentazione di bere perché anche se prende un solo bicchiere “poi accadono cose brutte”, dichiara. E a fine video, colpo di scena: Cassie scopre di avere dei cloni, probabilmente frutto della sua immaginazione. Oppure no?

La seconda stagione arriva su HBO Max il 21 aprile con i primi due episodi, per poi essere distribuiti uno a settimana. In Italia, la vedremo solo dal 18 maggio su Sky Serie.

Ecco il trailer della seconda stagione in lingua originale:

