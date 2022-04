Ci sono alcune importanti segnalazioni che dobbiamo valutare con attenzione questo giovedì, in relazione ai possessori di un Samsung Galaxy S10 5G. Già, perché anche in questo caso abbiamo avuto la distribuzione dell’aggiornamento di aprile prima del previsto, con un rilascio che riguarda soprattutto l’Europa in queste ore. Vediamo come stanno le cose, alla luce delle prime indicazioni trapelate questa mattina per coloro che in questi anni hanno deciso di proiettarsi sul dispositivo in questione.

Primi riscontri sull’aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S10 5G qui in Italia

Il rilascio è avvenuto a distanza di pochi giorni dal rollout della medesima patch per il Samsung Galaxy S10 standard, come abbiamo avuto modo di verificare in settimana. Secondo i primi dettagli raccolti in giornata, il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S10 5G sarebbe già stato stato rilasciato in Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Paesi nordici e Regno Unito. Ecco perché è probabile che in giornata vi arrivi la notifica per procedere con il download via OTA. L’upgrade viene fornito con la versione firmware G977BXXSBHVD1 e include la patch di sicurezza di aprile 2022.

Come riporta SamMobile, è importante che portiate a termine l’installazione dell’aggiornamento di aprile per il vostro Samsung Galaxy S10 5G nel più breve tempo possibile, se pensiamo che la patch consente di mettersi alle spalle ben 88 vulnerabilità. Nello specifico, il device sta vivendo un momento particolarmente interessante sul fronte dello sviluppo software, se pensiamo al rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0 basato su Android 12 all’inizio del 2022. A questo, poi, possiamo aggiungere One UI 4.1, con rilascio in questo caso avvenuto poche settimane fa.

Nei prossimi giorni capiremo se l’aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S10 5G riuscirà a garantire al pubblico anche qualche funzionalità extra, dopo le informazioni trapelate in mattinata.