Cambio location per il concerto dei Green Day a Milano. Inizialmente una delle tue tappe della band di Billie Joe Armstrong in Italia – l’altro appuntamento si terrà a Firenze Rocks 2022 – si doveva tenere all’Ippodromo Milano Trenno il 15 giugno 2022. Nelle ultime ore Live Nation e lo staff del Festival I-Days hanno comunicato il cambio della location.

I Green Day a Milano per gli I-Days

Il concerto dei Green Day a Milano per gli I-Days si terrà dunque presso l’Ippodromo Snai di San Siro, e la data del 15 giugno 2022 resterà invariata. I biglietti sono disponibili nelle seguenti soluzioni.

Golden Circle – € 74,75

Posto Unico – € 63,25

VIP Package Golden Circle – € 174,75

In entrambe le date dei Green Day in Italia – Milano e Firenze – saliranno sul palco anche i Weezer di Rivers Cuomo. In occasione degli I-Days la giornata del 15 giugno 2022 prevede anche la presenza di Amyl And The Sniffers. Il biglietti VIP Package include un ticket commemorativo, un cappellino con visiera, una bandana, un set di spille e un copri lattina.

Rimborso e conversione biglietti per gli Aerosmith

Nei primi giorni di febbraio gli Aerosmith hanno annunciato la cancellazione del tour europeo, compresa la data agli I-Days programmata per il 10 giugno 2022. La band di Steven Tyler si è trovata costretta ad annullare le date del Vecchio Continente per motivi legati alla persistenza dell’emergenza Covid.

A proposito degli Aerosmith, lo staff di Live Nation e degli I-Days ha comunicato la possibilità di convertire i biglietti per poter assistere al concerto dei Green Day a Milano. Coloro che non hanno ancora chiesto il rimborso per gli Aerosmith, dunque, hanno la possibilità di accedere alla data della band di Billie Joe Armstrong agli I-Days chiedendo il cambio del biglietto alla cassa nel giorno dello show. Chi non è interessato a questa possibilità può invece chiedere il rimborso.