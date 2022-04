Grey’s Anatomy 18 va in pausa nella programmazione americana: dopo l’episodio 15 trasmesso lo scorso giovedì, ABC ha previsto una sostanziosa interruzione per le vacanze pasquali, che durerà fino al mese di maggio.

Il prossimo episodio di Grey’s Anatomy 18, il sedicesimo, andrà in onda infatti solo il 5 maggio, dopo alcune settimane di repliche di episodi passati della serie tra i più amati dal pubblico.

Quando Grey’s Anatomy 18 tornerà in onda su ABC, lo farà con un gradito rientro in scena: Kate Walsh riprende per due episodi il suo ruolo di Addison Montgomery, dopo l’incursione nella prima parte di stagione. Stavolta torna in ospedale in concomitanza con una scelta cruciale da parte di Meredith sul suo futuro professionale e personale, un bivio che potrebbe portarla lontana da Seattle e a trasferirsi stabilmente in Minnesota. L’episodio si intitola infatti Should I Stay or Should I Go?.

Non ci sarà pausa per Grey’s Anatomy 18 in Italia, invece, dove la serie continuerà ad arrivare con un episodio a settimana ogni mercoledì. La programmazione italiana proseguirà ininterrottamente fino al 4 maggio, ma non è chiaro se in seguito risentirà della lunga pausa americana fermandosi a sua volta.

A maggio Grey’s Anatomy 18 terminerà con il 19° episodio della stagione: quest’anno il finale sarà anche il 400° episodio della serie, dunque l’occasione per celebrare la longevità del medical drama con una trama speciale, come confermato dalla showrunner Krista Vernoff. La stessa Vernoff aveva già realizzato un episodio speciale per il traguardo del 300° episodio, caduto durante la quattordicesima stagione: in quell’occasione, gli sceneggiatori avevano deciso di dedicare un omaggio ai personaggi storici più amati, come Cristina, George e Izzie.

