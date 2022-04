Emma lascia X Factor? Non c’è nulla di ufficiale ma sembra che in giuria, nella nuova edizione del talent show di casa Sky, possano esserci dei cambiamenti. Via Emma Marrone, in particolare, dentro Fedez o un altro giudice. F

orse una new entry o, più probabile, un volto già noto al programma, uno di quelli che in passato si è seduto in giuria per poi lasciare il proprio incarico per altri progetti.

Si parla di Fedez, in modo particolare. Ma quali sono le reali possibilità che sia proprio il rapper italiano a occupare il posto di Emma Marrone? Tante. Almeno secondo il settimanale Chi in edicola questa settimana.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono stati i quattro giudici dell’edizione 2021 di X Factor Italia, guidata da Ludovico Tersigni. La new entry alla conduzione non ha consentito nuovi ingressi al tavolo dei giudici, cosa che invece potrebbe accadere quest’anno.

Emma lascia X Factor, torna Fedez?

Fervono i preparativi per X Factor 2022 e tra le prime anticipazioni si parla con insistenza di un cambio in giuria. Nella rubrica Chicche di Gossip su Chi, infatti, si legge dell’esclusione di Emma dalla giuria del programma:

“Emma, eliminata! Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor: noi di Chi possiamo anticipare che Emma Marrone non farà parte dei giudici”.

Al suo posto un giudice molto amato. Un personaggio, quindi, che già in passato ha occupato un posto in giuria guidando sapientemente i talenti di X Factor Italia. Spunta immediatamente il nome di Fedez che di recente si è trovato a combattere una battaglia importante, contro la malattia. Il cantante ha subito un intervento chirurgico a causa di un tumore al pancreas.

Per lui l’anno potrebbe concludersi con il gran ritorno in giuria a X Factor Italia, ma è ancora tutto da decidere.