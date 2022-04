Si registrano da diversi giorni a questa parte fastidiosi problemi con Google Analytics, stando alle segnalazioni che si trovano in rete dagli admin dei siti che utilizzano questo servizio. Non parlavamo dello strumento da anni, in riferimento al suo ingresso nel mondo di iOS, mentre oggi 14 aprile bisogna focalizzarsi sulle segnalazioni venute a galla nel corso dell’ultima settimana. In cosa consiste il bug che ha colpito soprattutto le statistiche fornite dal colosso americano in tempo reale? Cerchiamo di fare chiarezza tra un feedback e l’altro.

Cosa sappiamo sui problemi con Google Analytics: strane statistiche fornite in tempo reale

Nello specifico, il mese di aprile è stato caratterizzato da problemi con Google Analytics per quanto riguarda il corretto tracciamento delle visite in tempo reale. Un calo drastico portato a galla da svariati gestori di siti web, i quali in questa fase non riescono a capire quali pagine siano realmente performanti. L’anomalia non ha lasciato indifferente il brand, al punto che i tecnici hanno pubblicato una pagina coi vari aggiornamenti riguardanti la risoluzione del disservizio. Il punto è che, ancora oggi, ci sia qualcosa non torna per tanti utenti sparsi per il mondo.

Come si nota dall’ultimo aggiornamento, a detta dei tecnici il problema riscontrato con Google Analytics pare sia stato risolto. Il team si scusa per il disagio e ringrazia tutti per la pazienza, oltre che per il tuo continuo supporto. Viene aggiunto successivamente che parte degli utenti interessati sono in grado di accedere a Google Analytics, ma al contempo oggi ancora si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata, senza dimenticare altri comportamenti imprevisti. Dando uno sguardo ai gruppi Facebook del settore, effettivamente i problemi persistono.

Dunque, questo giovedì ancora si registrano problemi con Google Analytics ed il tempo reale, in riferimento a numeri restituiti dalla piattaforma troppo bassi.