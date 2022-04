Ritornano in concerti di Cristina D’Avena. La cantante della nostra infanzia ha appena annunciato il suo ritorno sul palco con una serie di date che partiranno il 25 aprile da Colonnella (TE) e si chiuderanno il 10 settembre a Pescara.

Concerti di Cristina D’Avena: le date

Di seguito il calendario completo dei concerti di Cristina D’Avena:

25 aprile – Colonnella (TE)

07 maggio – Marina Di Carrara (MS)

13 maggio – Bibione (VE)

15 maggio – Cento (FE)

15 maggio – Falconara Marittima (AN)

16 maggio – Montenero Di Bisaccia (CB)

20 maggio – Trapani

21 maggio – Trapani

22 maggio – Capo D’Orlando (ME)

29 maggio – Mantova

11 giugno – Orte Scalo (VT)

25 giugno – Bologna

09 luglio – Orbassano (TO)

17 luglio – Piombino (LI)

22 luglio – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte – con i GemBoy, € 15,00

28 luglio – Cerreto Sannita (BN)

30 luglio – Colleferro (RM)

03 settembre – Alessandria

10 settembre – Pescara

Come si evince dall’elenco, per il momento sono disponibili solamente le prevendite per la data del 22 luglio a Sesto San Giovanni (MI) insieme ai GemBoy. Gli altri biglietti saranno disponibili a breve.

I 40 anni di carriera

Quest’anno Cristina D’Avena celebra i suoi primi 40 anni di carriera. Tutto iniziò nel 1982, infatti, quando la giovane cantante bolognese, ancora 17enne, partecipò a un provino in cui si cercavano interpreti per la sigla di un cartone animato giapponese, Pinocchio. Cristina firmò quindi un contratto con la Five Records, etichetta discografica di Canale 5, e incise la canzone Bambino Pinocchio.

Il successo delle vendite del 45 giri decretò ufficialmente l’inizio della carriera di Cristina D’Avena. Per festeggiare i primi 40 anni di musica, la cantante ha scelto di pubblicare 6 picture disc delle sue canzoni più famose. Il 22 aprile è stata la volta della prima uscita, Occhi Di Gatto, che quest’anno è diventata Disco D’Oro.

I 6 picture disc includeranno l’audio originale dei brani pubblicati e soprattutto foto originali degli anni ’80 e ’90, periodo in cui Cristina D’Avena ha lanciato le sue sigle più famose. In questo periodo la cantante fa parte del cast di Big Show condotto da Enrico Papi e Scintilla, nel ruolo di inviata.

Cristina D’Avena ha pubblicato il suo ultimo singolo nel 2020 insieme al DJ Martin Garrix e allo YouTuber Amedeo Preziosi, Faccio La Brava.