Già dallo scorso mese di dicembre 2022, tantissimi Apple AirPod ricondizionati sono rimasti bloccati nei magazzini dei più grandi rivenditori per aver riscontrato un apparente problema di sicurezza. Questo, difatti, ha bloccato le vendite di migliaia di AirPod riciclati, malgrado funzionassero alla perfezione a livello hardware. Tale problematica avrebbe avvertito alcuni consumatori che le loro cuffiette ricondizionate appartengono ancora all’Apple ID del precedente proprietario. Ciò significa che dal momento in cui il nuovo possessore va ad eseguire l’associazione con il proprio iPhone selezionando all’interno dell’app ‘Dovè’, sul telefono compare un messaggio di errore che avverte della mancata corrispondenza tra l’ID dell’utente e quello che è stato associato alle AirPods.

Dunque, i dispositivi interessati mostrano il nome “AirPod Mismatch“, invece di “AirPods con il nuovo nome del proprietario” presente nell’app alla voce ‘Trova il mio Apple’. Tale situazione ha costretto goTRG, un noto ricondizionatore che gestisce i resi per Walmart e altri rivenditori, ad accumulare in magazzino più di 30 mila Apple AirPod interessati nel corso di poche settimane. David Malka, chief sales officer di goTRG, ha spiegato che il problema riguarda circa 8 AirPods su 10. Il colosso di Cupertino sostiene che la possibile causa potrebbe essere dipesa da uno scambio involontario di un auricolare con qualche altro possessore di AirPods. Eppure, come afferma Malka, ci si trova dinanzi ad una grande problematica che sta preoccupando tutti, spiegando, inoltre, di aver testato i prodotti nelle strutture e di aver eseguito questa operazione ogni giorno.

Ora come ora, la “strana” vicenda ancora non ha raggiunto un punto di svolta, dal momento che Apple non ha ricevuto alcuna risposta da parte dei venditori circa gli interrogativi. Malgrado la causa principale del problema potrebbe essere quasi sicuramente legata al fatto che gli utenti dimenticano spesso di resettare le cuffiette alle impostazioni di fabbrica disconnettendosi dal proprio Apple ID, si sta alimentando una forte polemica contro il produttore statunitense: secondo i ricondizionatori, la colpa ricadrebbe su Apple, che non dovrebbe permettere una situazione simile dal momento che la dimenticanza di un utente può comportare un elevato rischio connesso alla privacy per gli acquirenti che seguono.

