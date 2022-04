Siete degli sportivi ed al tempo stesso amanti di smartwatch? Potete unire le due passioni in un’unica operazione, come? Acquistando il fantastico orologio Garmin Forerunner 245 (modello 2019 e GPS), disponibile in super offerta su Amazon al prezzo di 199,99 euro (invece di 299,99 euro di listino), con cassa (di forma rotonda) nel colore nero e cinturino di gomma color grigio. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di comprarlo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 40,00 euro ognuna. Per chi ancora non lo conoscesse a fondo, vediamo insieme quali caratteristiche tecniche principali è in grado di offrire il dispositivo del produttore statunitense.

Il Garmin Forerunner 245, che misura 4.2×4.2×1.2 cm per 38.5 gr. di peso, presenta un display da 1.2 pollici realizzato nel materiale Label Polimero Fibrorinforzato, mentre il cinturino è in silicone. Il wearable è compatibile sia con smartphone Android che con iPhone. Questo orologio funge da vero e proprio coach: infatti, potrete seguire piani di allenamento gratuiti proprio sotto la guida di trainer esperti, che si adatteranno a voi ed ai vostri obiettivi. Inoltre, a bordo sono integrate app per lo sport: si può passare da un’attività all’altra grazie ai molteplici profili, come ciclismo, tapis roulant, nuoto in piscina, rowing, ellittica, cardio, yoga e tante altre ancora.

Offerta Garmin Forerunner 245, Orologio Smart GPS Multisport, Nero/Grigio Smartwatch GPS tiene traccia delle statistiche e di tutte le...

Monitora il Training Load per scoprire se il allenamento è troppo...

Il Garmin Forerunner 245, oggi 14 aprile in offerta su Amazon al costo di 199,99 euro, campiona in modo costante la vostra frequenza cardiaca avvertendovi se è troppo alta o troppo bassa quando siete a riposo. Il device permette anche di misurare l’intensità con cui state praticando le varie attività, anche sott’acqua. Potrete allenarvi in maniera più smart grazie al VO2Max, un indicatore che tiene traccia anche delle variazioni nelle prestazioni che potrebbero essere causate da temperature elevate o dall’altitudine. Questo super orologio integra anche altre funzionalità, quali: dinamiche di corsa, un sensore pulse OX, training status e training effect.

