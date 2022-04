Per la fine di luglio sarà attivo il registro delle Opposizioni per numeri cellulari: chi possiede una SIM mobile potrà del tutto negare il consenso alle chiamate dei call center a partire dal prossimo giorno 27 del mese già indicato. Una grande conquista senz’altro per i consumatori ma le cose potrebbero non filare lisce come sperato. Dei possibili escamotage utilizzati dalle società di telemarketing ci avverte l’associazione ADOC in queste ore. Meglio essere pronti ad affrontare quanto potrebbe accadere in piena estate.

La prima cosa da dire è che l’iscrizione al Registro delle Opposizioni partirà si a fine luglio ma i contatti telefonici da parte dei call center potranno continuare per ulteriori 15 giorni dopo la procedura. Le società saranno infatti tenute a consultare gli elenchi e bloccare in contatti non prima di questo lasso di tempo. Ma la cosa più importante che mette in evidenza ADOC è che non tutte le società che operano in questo ambito potrebbero rispettare la volontà degli utenti di non essere chiamati. Insomma, contando sul fatto che gli utenti finali possano decidere di non opporsi ancora alla pratica, le chiamate indesiderate potrebbero non cessare per nulla.

Un ultimo consiglio da parte di ADOC è fondamentale: a nulla varrà l’iscrizione al Registro delle Opposizioni per numeri cellulari se dopo si forniranno permessi indiscriminati all’iscrizione di servizi di varia natura. Sarebbe sempre opportuno dare consensi a chiunque per la ricezione di proposte pubblicitarie: c’è il rischio che le autorizzazioni arrivino a terze parti e facciano partire campagne di telemarketing più selvagge che mai.

Più in là saranno fornite tutti i dettagli tecnici per l’operazione di iscrizione al Registro delle Opposizioni, una volta divulgate per tutti. La procedura potrebbe essere ufficializzate non prima di qualche settimana e non oltre inizio luglio. Non mancheranno ulteriori approfondimenti in proposito.

