Honor 8X compie il suo esordio sul mercato italiano a circa un mese di distanza dalla presentazione ufficiale. Il telefono include uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione di 2388 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz. Honor X8 è spinto dal processore Snapdragon 680 4G a 6nm, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Sono presenti a bordo le connettività 4G, Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth, NFC, GPS e USB-C (nel complesso un parco connettività piuttosto completo).

Non manca il supporto DualSIM, così come pure il lettore di impronte digitali laterale. I fili sono mossi dalla Magic UI 4.2 con Android 11. Il telefono ha un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore unico da 16MP (apertura f/2.45). Honor X8 ha una batteria con capacità da 4000mAh, dotata di supporto alla ricarica SuperCharge a 22,5W. Le colorazioni in cui il dispositivo viene reso disponibile sono Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver. Il terminale può essere acquistato da oggi 14 aprile al prezzo di 259,90 euro nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (colorazioni Midnight Black e Ocean Blue).

Prossimamente avremo il piacere di conoscere anche Honor X7, disponibile in pre-ordine dal 5 maggio con disponibilità nel nostro Paese a partire dal giorno 12 dello stesso mese, al prezzo di 209,90 euro. Ricordate pure che dal 14 al 24 aprile è possibile lasciare un acconto di 10 euro sul portale ‘HiHonor’ per l’acquisto di Honor X8, ottenendo uno sconto di 20 euro sul costo finale.

