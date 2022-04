Alessandro Borghese è finito nel mirino del popolo dei social insieme alla madre Barbara Bouchet. Sono ormai in pochi quelli che non sanno che l’amato chef è figlio dell’attrice e di un noto produttore e questo significa che sicuramente gli agi e la cosiddetta rete di protezione non sono mai mancati nella sua vita. Forse proprio per questo Alessandro Borghese ha avuto modo di fare una serie di scelte e affrontare la scalata verso il successo a testa alta magari rinunciando anche alla paga all’inizio.

La sua ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera fa discutere proprio su questo punto e, in particolare, sul fatto che, lamentandosi di non trovare personale e dipendenti, Alessandro Borghese ha fatto notare come siano in pochi i ragazzi che vogliano fare sacrifici adesso magari anche rinunciare ad un salario all’inizio:

“I giovani preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato. E la pretesa di ricevere compensi importanti. Da subito… Sarò impopolare ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati“.

Proprio su questo punto dibatte e lo attacca il popolo dei social convinto che uno come lui, con una famiglia come la sua alle spalle, può anche andare a lavoro senza chiedere in cambio un compenso, ma un ragazzo che ha bisogno di lavorare e guadagnare può davvero farlo? I commenti non sono molto piacevoli e anche se in molti sono pronti ad accettare il fatto che Alessandro Borghese si sia fatto da solo lavorando sodo, altri non possono che bocciarlo sulla questione salario mentre i più cattivi fanno notare che i suoi ‘sacrifici’ sono passati anche dalla American Overseas School of Rome, le cui rette d’iscrizione vanno dai 10mila ai 25mila euro. Alla fine lo chef sarà ‘perdonato’ per questa sua caduta di stile?