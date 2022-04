Con il passar delle settimane è interessante notare come il prezzo dell’iPhone 12 nero da 128GB sia sempre più conveniente su Amazon. Parliamo di uno dei top di gamma più venduti durante lo scorso anno ed è uno smartphone ancora molto richiesto sul mercato, grazie non solo alle sue specifiche tecniche di rilievo, ma proprio anche al suo prezzo più accessibile. Vediamo a questo punto il sito di e-commerce cosa ci propone quest’oggi a riguardo.

Focus sul prezzo per iPhone 12 da 128 GB lanciato in queste ore dallo store di Amazon

Bisogna tornare sul device, dunque, dopo il report della scorsa settimana. L’iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna può essere acquistato al costo di 706,37 euro ed è il risultato di uno sconto del 21% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 889 euro. Come si può notare si arriva ad un risparmio di circa 180 euro, una cifra di tutto rispetto che potrà agevolare molti utenti nell’acquisto di tale device. La disponibilità di questo smartphone su Amazon è immediata, c’è la possibilità di riceverlo nel giro di 24 ore se lo si acquista nell’arco di poco tempo, altrimenti bisogna attendere qualche giorno in più.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Altro aspetto da non sottovalutare è che questo iPhone 12 nero da 128GB può essere acquistato anche a rate tramite Cofidis, il che renderà la spesa più leggera, senza sborsare l’intera cifra tutta in un’unica volta. Dopo aver evidenziato gli aspetti positivi nell’acquistare tale smartphone su Amazon, vediamo quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 12. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Un top di gamma che può contare sulla connettività 5G per download super veloci ed un comparto hardware super potente grazie al chip A14 Bionic. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è un prodotto resistente all’acqua ed alla polvere.