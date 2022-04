Dopo il via al primo accredito del pagamento dell’assegno unico nel mese di marzo, è normale che ci si chieda quando si procederà alla stessa operazione per il corrente mese di aprile. Le nuove tempistiche sono abbastanza chiare e riportate anche dal patronato Inpas e dalla Gazzetta del Sud. Vanno però dettagliate le casistiche specifiche in base al primo inoltro della domanda ad inizio anno.

Mentre continua ad esserci un clima di incertezza per chi ha ancora la propria domanda in istruttoria, va detto che il pagamento dell’assegno unico per aprile sta proprio per arrivare per i primi che hanno presentato domanda per il contributo. Chi ha fatto richiesta del sostegno per ogni figlio a carico tra il mese di gennaio e quello di febbraio vedrà la somma spettante sul proprio conto a partire dal giorno 15 aprile, ossia da domani. Considerando il weekend festivo in corso, questa tempistica potrebbe slittare un po’ ma davvero di pochissimo.

Cosa succede invece a chi ha presentato la propria domanda a partire dall’1 marzo? Per ogni richiesta successiva a questa data, il pagamento dell’assegno unico avverrà alla fine del mese successivo a quello della specifico inoltro dell’istanza. In quest’ultimo caso dunque, si dovrà attendere gli ultimi giorni del corrente mese di aprile.

Per chi ancora non avesse preso confidenza con la nuova misura, va ricordato che il pagamento dell’assegno unico si concretizzerà sul conto bancario indicato dal richiedente durante la domanda, in un movimento di credito apposito indicato nella propria lista movimenti. Il contributo per i figli a carico smetterà dunque di essere presente in busta paga, dando vita a qualche ammanco in più sullo stipendio finale. Tutto sommato bisognerà solo abituarsi a questo nuovo ordine di cose, quanto spetta per ogni figlio appunto sarà comunque conferito, anche se in modalità del tutto nuove.

