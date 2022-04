Continuano ad emergere novità interessanti che riguardano il mondo WhatsApp, con nuovi aggiornamenti all’orizzonte pronti ad introdurre funzionalità differenti all’interno dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Tra le ultime in arrivo, che però al momento è stata scovata solo nella versione beta di Whatsapp 22.8.0.73 per iOS, riguarda l’aggiunta di nuove opzioni per l’editing in-app delle immagini. A scovare questa particolarità, relegata alla modifica dei tool di disegno che sono presenti nella schermata che si apre prima di inviare un’immagine all’interno delle chat, sono stati come sempre i colleghi di WABetaInfo.

Cosa aspettarsi con il prossimo aggiornamento WhatsApp dopo Pasqua

Per quanto riguarda l’editing delle immagini, tocca riagganciarsi a quanto riportato pochi giorni fa. Sul loro portale è stata diffusa questa novità che andremo con molta probabilità ad assistere nei prossimi aggiornamenti di WhatsApp, quando saranno disponibili in forma stabile ed anche per gli utenti Android. Attualmente anche per i device iOS, in realtà, il rollout della feature è limitato, oltre che agli utenti in beta, solo alcune regioni del mondo possono testare tale novità.

Attraverso questa nuova opzione di editing in-app delle immagini WhatsApp, si presenterà una nuova interfaccia grafica nella quale vengono mostrati dei pennelli di dimensioni diverse, che dovrebbero avere le medesime funzioni di quelle attualmente presenti sull’app di messaggistica. Il punto è che si potrebbe però garantire agli utenti una maggiore facilità di utilizzo e di personalizzazione delle immagini. Inoltre, sembra che Whatsapp stia per introdurre, accanto ai nuovi pennelli, un tool specifico di blurring dell’immagine, perfetto per nascondere le parti meno desiderate delle fotografie.

A quanto pare poi, sempre grazie al lavoro dei colleghi di WABetaInfo, è stata scovata un’altra funzionalità, questa volta presente nel canale beta di iOS e Android, in cui l’icona del codice QR sarà probabilmente sostituita dal pulsante di condivisione. Se si toccherà questa nuova opzione, si aprirà una schermata dove si potrà vedere e condividere un link che porta chiunque dritto al suo profilo. Qui si aprono due strade. Per quanto riguarda la prima opzione si deve copiare il link del profilo e lo si invia in altre conversazioni su WhatsApp, mentre nella seconda opzione si ha la possibilità di condividere il link in altre applicazioni. Si tratta per ora di una funzione in fase di test pensata prima di tutto per gli account aziendali. Vedremo se poi sarà rilasciata su larga scala.