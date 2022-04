Prosegue l’appuntamento in prima visione con Modern Murder Due detective a Dresda su Giallo, la serie crime tedesca con protagoniste due donne agli antipodi che formano una coppia formidabile sul campo. In patria, nota col nome Tatort, non è una vera e propria serie ma una collezione di film.

Henni e Karin sono due detective molto diverse che lavorano per risolvere i casi più intricati di Dresda. Nonostante le tensioni, sulla scena del crimine sono molto ostinate a risolvere ogni cosa. Il loro approccio poco tradizionale le porta a scontrarsi con il loro capo, un uomo che non ama il loro modo di fare. I crimini su cui le due detective indagano sono soprattutto legati al mondo delle tecnologie contemporanee.

Si intitola Nemesi l’episodio 1×08 che vedremo stasera 13 aprile e di cui vi riportiamo la sinossi:

Il rispettabile ristoratore di Dresa, Joachim Benda, viene trovato morto nel suo ristorante, colpito fatalmente da arma da fuoco. Secondo gli inquirenti, la vittima potrebbe essere rimasta coinvolta in un sistema come il pizzo. La moglie di Joachim racconta che la famiglia in passato è infatti vittima di attacchi e minacce in casa da parte di un uomo in maschera. Continuando le indagini si scopre che il proiettile che lo ha ucciso è uguale a quello usato in un altro omicidio. La situazione sembra chiara a tutti, fino a quando un poliziotto sotto copertura svela di essere dubbioso sui legami tra Benda e la mafia. I sospetti si spostano quindi sulla moglie Katharina.

Nel cast di Modern Murder Due detective a Dresda, Alwara Höfels nel ruolo di Henni Sieland; Karin Hanczewski interpreta Karin Gorniak; Jella Haase nei panni di Mohr/Mel; Cornelia Gröschel è Leonie Winkler; e Martin Brambach è Peter Michael Schnabel.

L’appuntamento con il nuovo episodio di Modern Murder Due Detective a Dresda è per stasera su Giallo alle 21:10.

