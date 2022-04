Vengono segnalati proprio in queste ore alcuni problemi relativi al più recente aggiornamento PS5 di aprile, in relazione al corretto funzionamento di un plus messo a disposizione degli utenti con specifici modelli di tv. Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento? Proviamo a fare il punto della situazione, senza dimenticare che nelle prossime ore dovrebbe esserci un nuovo ed inatteso restock qui in Italia in vista delle vacanze di Pasqua, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo.

Indicazioni sull’ultimo aggiornamento PS5 di aprile: le tv coinvolte nel bug più recente

Nello specifico, stando alle ultime testimonianze del pubblico sembrerebbe che il nuovo aggiornamento PS5 di aprile, vale a dire il nuovo update 22.01-0.5.00.00.40, porti con se qualche modifica che a conti fatti è stata in grado di intaccare alcuni televisori di ultima generazione lanciati sul mercato da Sony e LG. Scendendo maggiormente in dettagli, sembrerebbe che la questione del giorno investi la funzione Instant Game Response, che su alcune TV ha iniziato a dare problemi a poche ore del download in questione.

Non una questione secondaria, visto che la funzione appena citata ricopre un ruolo molto importante per quanto riguarda la questione lag. Dunque, è opportuno che Sony ne prenda atto, anche perché vengono colpiti modelli di televisori realizzato dallo stesso produttore asiatico. Non ci sono ancora tracce di ulteriori patch, ma non mi sorprenderei nel caso in cui dovesse venire a galla un ulteriore aggiornamento PS5 per coloro che stanno lamentando il bug venuto a galla proprio in questi giorni.

A voi come vanno le cose? Avete riscontrato problemi specifici dopo aver installato il nuovo aggiornamento PS5 di aprile? Fateci sapere con un commento a fine articolo per il pubblico italiano che vive questa situazione.

