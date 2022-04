Recenti rapporti hanno affermato che Realme sarebbe intenzionato a lanciare la serie di smartphone Realme Q5 in Cina. Nella giornata di ieri, martedì 12 aprile, la società ha confermato che terrà un evento di lancio alle ore 14 (orario cinese) il prossimo 20 aprile per annunciare la nuova gamma. Sebbene non ci siano state ancora conferme in via ufficiale, il produttore cinese dovrebbe far debuttare almeno due modelli, ovvero il Realme Q5 ed il Q5 Pro. L’azienda confermerà probabilmente i nomi dei modelli nei prossimi giorni, prima che avvenga il lancio.

Un paio di nuovi telefoni Realme, come RMX3372, RMX3574, RMX3571 e RMX3575/6, sono stati recentemente certificati dall’autorità cinese TENAA. Pare proprio che il dispositivo RMX3372 possa debuttare in Cina con il nome di Realme Q5 Pro. Il dispositivo sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,62 pollici che offre una risoluzione FullHD+. Presente forse una fotocamera frontale da 16MP ed una tripla fotocamera posteriore da 6MP (sensore principale), 8MP (forse un ultra-grandangolare) e 2MP (un sensore macro). Si dice che il dispositivo sia alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 870, affiancato fino ad un massimo di 12GB di memoria RAM e fino a 512GB di memoria interna di tipo UFS 2.2.

Il device potrebbe integrare, inoltre, una batteria da 5000mAh, uno scanner di impronte digitali sullo schermo ed uno slot per schede microSD. Il Realme Q5 dovrebbe arrivare sul mercato nelle colorazioni Mirror Black, Dream Blue e Super Orange. Quanto allo smartphone con codice RMX3574, pare corrispondere al nome di Realme Q5 o Q5i ed avere un display IPS FHD+ da 6,58 pollici, una fotocamera frontale da 8MP, un sistema a doppia fotocamera da 13MP e 2MP, un processore octa-core da 2,4GHz, 4/6 GB di RAM 128GB di memoria integrata e una batteria da 5000mAh.

