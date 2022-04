Paola Caruso squalificata da La Pupa e il Secchione Show. Questa è la sentenza finale della puntata di ieri sera del programma di Barbara d’Urso dopo quello che è successo tra la bella calabrese e Mila Suarez. Ad annunciare il provvedimento disciplinare in diretta è stata proprio la padrona di casa che già a Pomeriggio5 ha parlato di botte da orbi tra le due e di una decisione importante presa dalla produzione, decisione che si è rivelata proprio la squalifica per Paola Caruso.

In diretta ieri sera Barbara d’Urso ha letto il provvedimento disciplinare preso nei confronti dell’ex concorrente dopo l’aggressione nei confronti Mila Suarez, un presunto schiaffo andato in scena nella notte a causa di alcune parole dette dalla sua ‘rivale’. A quanto pare l’ex di Alex Belli avrebbe tirato in ballo il figlio della Caruso per la seconda volta dall’inizio del programma e a quel punto la Calabrese non ci ha visto più: “Non sono questa persona e non voglio insegnare questo a mio figlio. Mi si è chiuso il cervello”.

Barbara d’Urso bacchetta poi la calabrese: “Mila ha un ruolo ben preciso, è una pupa provocatrice… Qualunque provocazione venga fatta, rispondi in qualunque modo ma le mani no”. Alla padrona di casa si uniscono anche i giudici e, in particolare, Soleil Sorge che ci tiene a sottolineare che non siamo animali e che non dobbiamo spingerci al limite. Anche per la Suarez però non è mancata la punizione: “Mila, ieri notte il tuo atteggiamento ha superato i limiti di tolleranza, per questa ragione questa settimana dovrai dormire e vivere insieme al tuo secchione nello sgabuzzo”.

La serata già complicata si è conclusa poi con un’eliminazione che ha addolorato il pubblico e Asia, quella di Orlando e la fotonica Laura. Cosa succederà questa settimana e nella prossima puntata?