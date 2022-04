Adesso possiamo affermare che il nuovo OPPO F21 Pro è finalmente ufficiale, rinnovando così la proposta del produttore per quanto riguarda la fascia media del mercato. Il device include uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 90Hz e fino a 180Hz di maximum touch sampling rate ed è spinto dal processore Snapdragon 680 6nm octa-core, caratterizzato da GPU Adreno 610 insieme a 8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage interno UFS 2.2 (espandibile tramite microSD).

Il nuovo OPPO F21 Pro è equipaggiato con Android 12 e ColorOS 12.1, con supporto DualSIM (nano + nano) ed un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), un microscopio da 2MP (30x, apertura f/3.3) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un unico sensore da 32MP (sensore 1/2.74″ Sony IMX709 con apertura f/2.4). L’OPPO F21 Pro fresco di presentazione include il lettore di impronte digitali nel display ed è contraddistinto da dimensioni pari a 159,9 × 73,2 × 7,5mm, distribuite in un peso di 175gr. A bordo non mancano le connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), il Bluetooth 5.0, il GPS con GLONASS e Beidou, l’USB-C. La batteria ha una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W SuperVOOC.

Il dispositivo potrà essere acquistato in Bangladesh al prezzo di circa 295 euro al cambio attuale. Non sappiamo dirvi se il produttore cinese deciderà di estenderne la vendita anche al mercato italiano, sperando chiaramente di sì (potrebbe dispiacere a qualcuno non vederlo arrivare nel nostro Paese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

