L’imminente ritorno di Kate Walsh in Grey’s Anatomy ha stimolato altre conversazioni simili tra i seguaci della serie, alimentando speranze di altri possibili rientri nel cast. Al momento non sono previste sorprese simili, ma con una diciannovesima stagione alle porte, recuperare personaggi storici della serie potrebbe essere una chiave per andare avanti dopo una fase di fisiologico calo di interesse.

Grey’s Anatomy è stato creato da Shonda Rhimes ma è attualmente guidato, dal punto di vista creativo e produttivo, dalla showrunner Krista Vernoff. Ad ogni modo Rhimes resta molto legata alla sua prima creatura di successo in tv, prodotta dalla sua società di produzione ShondaLand.

E come i fan storici di Grey’s Anatomy anche Shonda Rhimes vorrebbe rivedere altri personaggi molto amati del medical drama, che sono usciti di scena per i motivi più svariati. La creatrice dello show ne ha parlato ai microfoni di ETOnline durante l’evento di inaugurazione dello Shonda Rhimes Performing Arts Center (RPAC) a Los Angeles, California, accademia nella quale spera di trovare “la prossima Shonda Rhimes” o perfino “qualcuno più grande e migliore” di lei.

In merito ai personaggi di Grey’s Anatomy che amerebbe rivedere, Rhimes cita quelli che la serie ha riportato in scena nella stagione 17, tra le visioni di Meredith colpita dal Covid.

Alcuni di loro non sono più vivi. Ma ho sempre amato Meredith e Derek. Ho adorato la settimana in cui abbiamo assistito a quella riunione. Ho sempre amato George. Ci sono così tanti personaggi meravigliosi in quello show che vogliamo avere nei nostri cuori e nei nostri ricordi, ma questa è la bellezza di uno spettacolo così longevo. C’è così tanto a cui tornare indietro e da rivedere. Mi sento davvero fortunata che le persone seguano i nostri spettacoli e si sintonizzino sugli spettacoli di Shondaland. Penso, spero, che sia per le storie che raccontiamo. Ci sforziamo di raccontare storie emozionanti e drammatiche con personaggi straordinari.

Insomma Grey’s Anatomy ha riportato in scena molti personaggi col benestare della sua creatrice. E non è detto che non trovi il modo di fare qualcosa di simile anche nell’episodio 400 in onda a fine maggio, col finale della diciottesima stagione, oppure nella prossima già rinnovata da ABC.

