L’azienda californiana non ha per niente abbandonato l’idea di dotare i prossimi Apple Watch del monitoraggio della pressione sanguigna, anche se solo a partire dal 2024. Prima di allora verranno integrate alcune nuove funzionalità, di cui vi parleremo a seguire. Come riportato da ‘bloomberg.com‘, già a partire da quest’anno il colosso di Cupertino dovrebbe introdurre la rivelazione della temperatura corporea, per poi lavorare sul monitoraggio della pressione sanguigna, che sta mettendo a dura prova il produttore americano.

L’accuratezza delle misurazioni è il primo obiettivo per la società: la funzione non verrà resa disponibile prima che la precisione nelle rivelazioni non raggiunga livelli ritenuti accettabili. A tal riguardo starebbero già avendo luogo dei test pilota in cui vengono riportate le letture sistoliche e diastoliche degli utenti, con relativi avvisi in caso di ipertensione. La mela starebbe anche testando il rilevamento non invasivo del tasso glicemico (per lo scopo la società californiana ha di recente acquisito Rockley, azienda che si occupa di produrre sensori per la misurazione della glicemia), tecnologia che però avrebbe ancora più strada da fare rispetto a quella che consentirà di rilevare la pressione sanguigna.

Se per vedere queste funzioni bisognerà aspettare le future generazioni di Apple Watch, è anche vero che alcune altre sono in dirittura d’arrivo, come quelle per la valutazione di altri parametri del sonno e di ulteriori tipi di allenamento, oltre che per la salute femminile. Apple sarebbe anche a lavoro su uno strumento specifico per la gestione delle medicine, che scansionerà le scatoline dei farmaci per ricordare all’utente quando assumerli (ci vorrà probabilmente un bel po’ di tempo prima che la feature raggiunga i livelli che il team di sviluppo si è prefissato, ma potrebbe valere la pena aspettare, in fondo).

Continua a leggere su optimagazine.com