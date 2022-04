Malika Ayane duetta con Francesco Bianconi. Questo l’annuncio pubblicato dal frontman dei Baustelle nell’ultima ora, con tutto l’entusiasmo che il cantautore manifesta nel duettare con la voce di Come Foglie.

Perduto Insieme A Te, questo il titolo del brano in cui Malika Ayane duetta con Francesco Bianconi, sarà fuori mercoledì 20 aprile. Secondo la dichiarazione del cantautore toscano, il brano sarà un messaggio di evasione e speranza. La canzone si colloca in questo biennio di forti incertezze e angosce, con il popolo umano fortemente provato prima dalla pandemia del Covid-19 – con tutte le restrizioni e gli isolamenti del caso – e, da più di un mese, con la paura della guerra.

Queste le parole usate da Bianconi sui social:

“La canto insieme a Malika Ayane, che è meravigliosa e dà come pochi sanno fare il soul a tutto ciò che tocca. Per soul non intendo il genere musicale ma il vento di gioia che certe voci hanno dentro anche quando cantano del buio più nero e della più profonda disperazione.

Perduto Insieme A Te è solo un’altra canzone d’amore: spero che vi piaccia e che vi aiuti un po’ a sopportare il peso di questo momento storico orribile”.

Ancora, a proposito della sua collaborazione con Malika Ayane, Bianconi scrive: “Mi piace moltissimo la sua voce, la sua fisicità, il suo modo di porsi nell’interpretazione”. Dall’altra parte, la voce di Senza Fare Sul Serio risponde:

“Quando Francesco scriveva già canzoni famose, io avevo appena vent’anni e nessun piano nella vita. Ero rimasta fortemente colpita da come nella sua musica la malinconia fosse portata con leggerezza e naturalezza. Nel tempo, quando ho conosciuto meglio il suo lavoro, mi sono chiesta tante volte come riuscisse a raccontare e cantare tanto bene quello stato d’animo in cui mi trovo spesso ma che non so definire con altrettanta grazia. Poi ci siamo sfiorati mille volte finché non mi ha chiesto di cantarlo insieme e non ho potuto resistere. Perduto Insieme A Te è una canzone bellissima e spero arrivi a più persone possibile”.

Per i due artisti è la prima collaborazione. La parte musicale di Perduto Insieme A Te è stata curata da Amedeo Pace, che ha registrato anche alcune parti di chitarra. Alla batteria troviamo Simone Pace, al basso Brian Betancourt, al pianoforte Angelo Trabace e agli archi Eleanor Norton e Megan Gould. Lo stesso Bianconi interpreta il solo di chitarra del secondo ritornello.

Nel 2020 Francesco Bianconi ha pubblicato il suo primo album da solista, Forever, mentre nel 2022 ha pubblicato Accade in cui interpreta alcuni brani scritti da lui per altri artisti, come Bruci La Città e La Cometa Di Halley portati al successo da Irene Grandi. L’ultimo singolo pubblicato è Playa, un duetto con Baby K. In Accade c’è anche Quello Che Conta, cover di Luigi Tenco.

Perduto Insieme A Te, nuovo singolo in cui Malika Ayane duetta con Francesco Bianconi, è già disponibile in pre-save e in pre-order.