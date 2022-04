LARÈT WE HAVE A DREAM 21.12.21

LARÉT Premiato Circo Volante del Barone Rosso 28 3.22

Per dare visibilità all’incredibile mondo si artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati.

Siamo arrivati al n° 10 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale.

Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Questo è il caso di LARÉT, il cui vero nome è Valentina. Mi ha colpito in maniera talmente positiva durante il collegamento con WE HAVE A DREAM c he l’ho invitata ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, dove è venuta accompagnata da Flavio Faith e ha eseguito: “Bombe a mano”, “Faccio finta” e “Faccio a botte”. A dispetto dei titoli di queste canzoni, lei è una ragazza dolcissima. Ho deciso di pubblicare entrambi i video perché sono interessantissimi.

Grande talento questa artista e spessore umano importante.

Ecco la sua biografia:

Valentina nasce a Roma in Estate, sotto il segno del Leone. Caparbia, insofferente e creativa fin dall’infanzia, dedica la sua vita allo studio dell’arte e della comunicazione. Inizia a studiare canto molto presto, appassionandosi al soul con la guida di Marco D’Angelo e al pop con Diego Caravano (SLMC). Dopo studi classici, si laurea a Roma in Recitazione (University of Wales), consolidando la sua passione per la voce artistica e per la sperimentazione di una vocalità schietta, trasparente, tramite cui spogliarsi delle maschere. Amante della linguistica, inizia presto a scrivere canzoni, fino ad arrivare ad affinare uno stile di scrittura che punta alla ricerca della verità, senza perdere eleganza. La natura irrequieta la porta a frequenti viaggi in Francia, Spagna, Belgio, dove lavora come performer in strada. Le esperienze di arte in strada la convincono dell’importanza dell’interazione con il pubblico come mezzo di crescita spirituale ed artistica. Nel 2016 torna a Roma, rinuncia al suo nome ed abbraccia Larèt, progetto cantautorale in continua evoluzione, presentando le sue canzoni presso moltissime realtà e festival romani. I suoi primi tre singoli, Quello che volevo (Alberto Laruccia, La Scala Shepard), Dinosauro Chic e Bombe a Mano (RKH Studio), raccontano un percorso di cambiamenti artistici ed umani, alla ricerca di sonorità via via più minimali. Insieme ad Alessandro Di Renzo (producer), Pierluigi Braca e Cristiano Pedrocco (registi) coordina il collettivo FadeOut Film, realtà di spicco nel panorama della produzione audiovisiva, che vanta già collaborazioni di rilievo nell’ambito della produzione di videoclip (Warner, Borotalco). Come freelance, si occupa di arte e scrittura in veste di sceneggiatrice, autrice e copywriter. Attualmente lavora ai nuovi brani con approccio elettronico. Il suo prossimo singolo “Faccio a Botte”, non ancora edito, parla di immaginari tossici riguardanti la femminilità. Di come sia importante decostruirli e liberarsi.

