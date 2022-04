La confessione di Dayane Mello su Kanye West apre un nuovo capitolo sulla vita privata dell’ex inquilina del Grande Fratello VIP e del rapper e imprenditore statunitense, spesso al centro dei trend per le sue bravate sui social nei confronti dell’ex moglie Kim Kardashian.

Ieri sera Dayane Mello si è messa a nudo durante La Pupa Party. Parlando con il collega conduttore Andrea Dianetti e l’astrologo OroscopoStaccevi, la modella ha rivelato di aver avuto una breve ma intensa relazione con la voce di Donda. Secondo il suo racconto, i due si sarebbero frequentati “solo per qualche notte” senza iniziare una vera e propria relazione. La modella e conduttrice brasiliana non ha saputo collocare nel tempo quella breve frequentazione, essendo passati molti anni.

Questo il racconto di Dayane Mello su Kanye West:

“Kanye West l’ho conosciuto molto bene, direi che siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. Però parliamo di tanti anni fa. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una-due-tre notti. Una delle sco*ate più belle della mia vita“.

In vena di confessioni, Dayane Mello ha parlato anche di Leonardo Di Caprio. Nel caso dell’attore hollywoodiano, però, non ci sono state relazioni sentimentali né notti infuocate: i due – racconta la modella e conduttrice brasiliana – sono amici da tanti anni e insieme hanno passato tanti momenti nelle “feste più belle” da Saint Tropez a Cannes.

C’è chi, dopo questa confessione di Dayane Mello su Kanye West, si aspetta una replica dal rapper. In questo momento, però, l’ex marito di Kim Kardashian ha rimosso tutti i contenuti dal suo profilo Instagram a seguito delle continue segnalazioni in riferimento ai ripetuti post contro Kim Kardashian e i ripetuti insulti rivolti a Pete Davidson, attuale compagno della ex moglie.