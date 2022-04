Ripartono gli instore tour promozionali e il primo artista ad incontrare i fan per la presentazione del suo nuovo disco è Francesco Gabbani.

Occorrerà ancora mantenere le distanze di sicurezza ed indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine) oltre a provvedere ad una corretta igienizzazione delle mani ma i fan potranno tornare nei negozi di musica per incontrare i propri artisti preferiti.

Francesco Gabbani presenterà il nuovo album in uscita il 22 aprile attraverso un lungo instore tour nel quale firmerà le copie del nuovo disco e scatterà foto con i suoi sostenitori. Si intitola Volevamo Solo Essere Felici e sarà disponibile in versione fisica e digitale dal 22 aprile. Nello stesso giorno inizierà da Milano il suo instore tour con un appunto fissato per le ore 18.00 al negozio Mondadori di Piazza del Duomo.

A seguire l’artista sarà a Carrara, il 23 aprile, e poi a Torino il 27. Il 28 aprile incontrerà i fan a Roma e il 2 maggio a Verona. Il 3 sarà a Firenze e il 4 a Bologna. Il 6 maggio è atteso a Napoli, il 12 a Bari e il 13 a Lecce.

Francesco Gabbani sarà poi a Palermo il 16 maggio e a Catania il 17.

Le date dell’instore tour di Francesco Gabbani

22 Aprile ore 18.00 – Milano – Mondadori Megastore Duomo (Piazza del Duomo)

23 Aprile ore 15.00 – Carrara

27 Aprile ore 18.00 – Torino – OFF Topic/ laFeltrinelli (Via Giorgio Pallavicino, 35)

28 Aprile ore 17.00– Roma – Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti, 263)

02 Maggio ore 18.00 – Verona – Libreria laFeltrinelli (Via Quattro Spade, 2)

03 Maggio ore 18.00 – Firenze – Libreria laFeltrinelli RED (Piazza della Repubblica)

04 Maggio ore 18.30 – Bologna – Mondadori Bookstore CC Via Larga (Via Larga, 10)

06 Maggio ore 18.00 – Napoli – Libreria laFeltrinelli (Piazza Giuseppe Garibaldi)

12 Maggio ore 18.00 – Bari – Libreria laFeltrinelli (Via Melo da Bari, 119)

13 Maggio ore 18.00 – Lecce – Libreria laFeltrinelli (Via Templari, 9)

16 Maggio ore 18.00 – Palermo – Libreria laFeltrinelli (Via Cavour, 133)

17 Maggio ore 18.00 – Catania – Libreria laFeltrinelli (Via Etnea, 283)

Francesco Gabbani tornerà dal vivo con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti: 1 OTTOBRE 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’ 8 OTTOBRE 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.