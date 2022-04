L’anno scorso abbiamo sentito parlare della possibilità che il colosso di Seul adottasse un processore MediaTek per almeno uno dei suoi dispositivi. Il mese scorso quella voce è tornata alla ribalta aggiungendo che il SoC MediaTek Dimensity 9000 potrebbe alimentare il prossimo Samsung Galaxy S22 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, i media coreani sono intervenuti e hanno aggiunto che il Galaxy S23 potrebbe essere spinto dallo stesso processore MediaTek del Samsung Galaxy S22 FE.

Tuttavia, un’altra voce diffusa su Twitter ha smentito il fatto che il produttore asiatico abbia piani di questo genere. L’azienda sudcoreana non adotterà i chipset MediaTek per il Samsung Galaxy S22 FE o il Galaxy S23, il che potrebbe significare che questi device dovrebbero arrivare sul mercato come al solito, ovvero con processore Exynos in alcuni mercati e Snapdragon in altri. Alla fine, la scelta del SoC da parte del colosso di Seul per questi due telefono resta incerta. La società potrebbe scambiare Qualcomm con MediaTek e mantenere attivo il marchio proprietario Exynos, oppure accantonare l’Exynos per un po’. Dopotutto, ci sono anche voci secondo cui Samsung potrebbe sviluppare un nuovo chipset specifico per i suoi smartphone Galaxy.

Certamente non avrebbe molto senso per il produttore asiatico abbandonare i processori Exynos dopo gli sforzi fatti per portare AMD a bordo, ma l’Exynos 2200 non è granché rivoluzionario, quindi non si sa cosa potrebbe succedere in futuro. Inoltre, MediaTek sembra aver decifrato il codice del SoC di punta, in senso figurato, e la sua soluzione Dimensity 9000 pare promettere bene: non sarebbe necessariamente una cosa negativa per i clienti se l’OEM asiatico lo scegliesse rispetto ai processori Exynos o Snapdragon. Per il momento è presto per sbilanciarsi, ma continueremo a cercare risposte per voi.

