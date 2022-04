Sono stati annunciati gli ospiti del 1° Maggio a Taranto. Chi salirà sul palco del concerto che si svolgerà a Taranto nel giorno della festa del lavoro?

Tanti i protagonisti, anche quest’anno. Il concerto del 1° Maggio a Taranto torna dopo l’inevitabile pausa causa dalla pandemia Covid-19 e riporta sul palco tanti artisti italiani per una giornata all’insegna della musica.

Si terrà al Parco archeologico delle mura greche di Taranto sotto la guida dei direttori artistici Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, confermati a capo dell’edizione 2022.

Non mancano protagonisti dal Festival di Sanremo 2022, come Gianni Morandi, Giovanni Truppi e Ditonellapiaga, ma c’è anche un pugliese doc come Ermal Meta, che ha appena annunciato la pubblicazione del suo primo romanzo, Domani Per Sempre, disponibile nei negozi a maggio.

Al concerto, tra gli ospiti del 1° Maggio a Taranto, anche Giovanni Caccamo e Cor Veleno. Ci saranno poi gli Eugenio In Via Di Gioia e Gaia, Melancholia ed Erica Mou. Nel cast poi Margherita Vicario e 99 Posse insieme a molti altri protagonisti.

Dei seguito l’elenco completo degli ospiti del concerto del 1° Maggio a Taranto, denominato Uno Maggio Taranto Libero e Pensante.

Gli ospiti del concerto del 1° Maggio a Taranto