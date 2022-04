Bangla – La Serie arriva su RaiPlay il 13 aprile, dopo essere stata selezionata ufficialmente per il MipTv a Cannes: l’adattamento televisivo dell’omonima commedia affronta in chiave brillante la questione dell’integrazione, attraverso uno sguardo irriverente sulle seconde generazioni di immigrati alle prese con i conflitti religiosi, familiari, sentimentali di chi è nato e cresciuto in Italia da genitori immigrati. Proprio come Phaim, di origine bengalese ma sostanzialmente italiano, che nel tentativo di conciliare le sue diverse identità si ritrova in situazioni a volte paradossali.

Bangla – La Serie, per la regia di Emanuele Scaringi e Phaim Bhuiyan, arriva dopo l’omonimo film d’esordio di quest’ultimo, grande successo di critica premiato con il David di Donatello come miglior opera prima nel 2020 e il Nastro d’argento come miglior commedia nel 2019. In questi 8 episodi da 30 minuti per la piattaforma Rai, Phaim Bhuiyan torna sui suoi passi firmando un racconto più ampio a quattro mani con Emanuele Scaringi.

Bangla – La Serie, prodotta da Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con Rai Fiction, vede Phaim Bhuiyan nuovamente protagonista nei panni di un giovane italiano di seconda generazione in cui le origini bengalesi convivono col suo essere nato e cresciuto a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma dalla straordinaria ricchezza umana, con tutto ciò che questo ha comportato in termini di integrazione e raggiungimento dell’agognata cittadinanza italiana. A fare da sfondo alla sua storia, la complessità di un variegato microcosmo in cui i personaggi si muovono tra regole complesse, spesso contraddittorie, in cui ci si abitua a sopravvivere con l’arte dell’improvvisazione, in cui Phaim è un campione. Al suo fianco nel cast Carlotta Antonelli, Pietro Sermonti, Simone Liberati, Rishad Noorani. I primi due episodi della serie sono stati presentati in anteprima al Torino Film Festival.

Ecco la trama di Bangla – La Serie, che dal 13 aprile è disponibile su Raiplay, nel cui catalogo è presente anche l’omonimo film. Dal 27 aprile, inoltre, la serie arriva anche in chiaro su Rai3, in onda alle 20.20 su Rai3 con un episodio al giorno fino al 6 maggio.

Cosa vuol dire per un giovane di vent’anni, italiano di seconda generazione e musulmano praticante, vivere in un mondo così lontano dai precetti dell’Islam, soprattutto per quanto riguarda il sesso e le relazioni amorose? Cosa accade quando il desiderio bussa alla sua porta? Queste le domande a cui sono chiamati a rispondere Phaim e i suoi amici, un gruppo di ragazzi di origine bengalese. Nati e cresciuti in Italia, si sentono italiani a tutti gli effetti, pur conservando un forte sentimento di appartenenza alla propria cultura di origine. La serie racconta i conflitti religiosi, familiari, sentimentali di cui Phaim è protagonista e il suo tentativo non sempre facile di conciliare queste due diverse identità: l’urto con il mondo occidentale, il difficile equilibrio da trovare con la famiglia che vorrebbe vederlo conservare la propria cultura di provenienza e l’arrivo dell’amore con Asia, un’intraprendente e curiosa ragazza di Roma nord che scombina le carte e crea più di una complicazione. I mondi di Phaim e di Asia appaiono subito inconciliabili. Ma lo sono davvero?

