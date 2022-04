Pare stia arrivando anche sui Samsung Galaxy Note 20 in commercio in Europa l’aggiornamento di aprile. Si tratta di una patch che avrà il compito di risolvere diversi problemi di sicurezza per i dispositivi coinvolti, anche se allo stato attuale non sappiamo ancora alcuni dettagli. Ad esempio, verrà archiviato definitivamente il bug che abbiamo portato alla vostra attenzione per questo specifico dispositivo nei giorni scorsi? Ancora alcune domande senza risposta, in attesa che arrivino le prime segnalazioni anche da coloro che si ritrovano con il device in Europa.

Cosa succede ai Samsung Galaxy Note 20 europei con il rilascio dell’aggiornamento di aprile

Quali sono le indicazioni venute a galla stamane sui Samsung Galaxy Note 20 europei, in merito alla diffusione del nuovo aggiornamento di aprile? Come riporta SamMobile, stiamo parlando della patch N98xBXXS3FVC8, che attualmente risulta in commercio in Polonia, Svizzera e nei Paesi baltici. Allo stato attuale, non possiamo aspettarci una rivoluzione attraverso l’upgrade in questione, almeno per quanto concerne l’arrivo di nuove funzionalità, ma è chiaro che rispetto ad interventi software mensili del passato, qui sia più importante procedere nel più breve tempo possibile una volta disponibile il download.

In linea puramente teorica, il nuovo aggiornamento di aprile pensato anche per il Samsung Galaxy Note 20 ha il compito di correggere oltre 88 vulnerabilità legate a privacy e sicurezza. Il pacchetto software segnalato in Europa questo mercoledì, poi, con ogni probabilità riuscirà anche a portare con sé correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. I telefoni che appartengono alla serie in questione, comunque, dovrebbero ricevere l’aggiornamento nelle prossime settimane.

Vi faremo sapere qualcosa di più nei prossimi giorni, quando l’aggiornamento di aprile diventerà disponibile anche per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy Note 20 in Italia.