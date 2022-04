Le riprese di Sissi 2 sono iniziate. Già prima del lancio della prima stagione, la rete tedesca ha confermato che la serie sull’Imperatrice austriaca non dovrebbe concludersi qui.

Nell’aprile 2022, l’emittente ha quindi annunciato l’inizio delle riprese dei nuovi negli Stati baltici. Secondo quanto si apprende, la seconda stagione della serie sarà prodotta da Story House Pictures. La troupe resterà in Lettonia, Lituania e Polonia da aprile ad agosto 2022.

Non è ancora chiaro quando andrà in onda Sissi 2, anche se la programmazione della stagione, composta da sei episodi, è prevista per la fine dell’anno su RTL Plus e successivamente in Italia su Canale5.

Di cosa parlerà Sissi 2? Secondo le anticipazioni, l’amore tra l’imperatrice Sissi e il marito Francesco è minacciato da eventi imprevedibili: la nascita del figlio ed erede al trono dovrebbe portare serenità nel loro matrimonio. Ma quel momento di felicità è turbato dalle lotte di potere in Europa e l’inizio delle sfide private per la coppia.

Qui entra in scena Otto von Bismarck, che minaccia di trascinare l’Austria in una nuova guerra. Sissi cerca con tutte le sue forze di essere lì per suo marito e la sua gente. Sebbene ami Franz dal profondo del suo cuore e dimostri ripetutamente il suo talento diplomatico, all’imperatrice non sembra essere concessa la felicità personale. Sissi si sente un uccello in una gabbia d’oro. Quando deve recarsi in Ungheria per una missione politica, l’imperatrice incontra la vastità della Puszta, la vita semplice della gente del posto e un uomo con cui si possono rubare cavalli: il conte Andrássy. Divisa tra suo marito Franz e il leader ribelle, Sisi alla fine deve affrontare una decisione difficile.

Questo il cast della seconda stagione: Dominique Devenport interpreta Sissi; Jannik Schumann è Franz; Desirée Nosbusch è Arciduchessa Sophie; Giovanni Funiati è il Conte Gyula Andrássy; Tanja Schleiff è la Contessa Esterhazy; David Korbmann è il Conte Grünne; Julia Stemberger è la Duchessa Ludovica in Baviera; Pauline Rénevier è la Duchessa Helene “Néné” in Baviera; Marcus Grusser è il Duca Max in Baviera.

New entry: Murathan Muslu nel ruolo del leader ribelle Ödön Körtek; Romy Schroeder è Marie (figlia della cameriera Fanny); Amanda Da Gloria è la Contessa Emanuelle Andrássy; Bernd Hölscher è Otto von Bismarck.

