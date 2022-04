Curb Your Enthusiasm 12 ci sarà: la serie di Larry David continua su HBO Max con una nuova stagione, come confermato dallo stesso attore e produttore. Il format di lungo corso si rinnova per la dodicesima stagione sulla piattaforma, dopo l’ultimo capitolo terminato a dicembre scorso.

L’ufficialità di Curb Your Enthusiasm 12 è arrivata dalla viva voce dell’attore e creatore della stessa serie ad un evento della TV Academy, sebbene non vi siano altri dettagli sull’uscita della nuova stagione o sulle nuove trame che saranno esplorate. Di sicuro, David tornerà come produttore esecutivo insieme a Jeff Schaffer, Gavin Polone e Jeff Garlin.

In verità Curb Your Enthusiasm 12 era piuttosto attesa: già lo scorso autunno, l’attore JB Smoove aveva dichiarato a Variety che la serie avrebbe avuto lunga vita, perché Larry David ha “più stagioni, più episodi e più trame in mente. Più il mondo cambia, più giocattoli ha con cui giocare. Ha molta energia“.

Curb Your Enthusiasm 12 arriva dopo oltre vent’anni dal debutto nell’ottobre 2000: da allora la serie ha ottenuto più di venti nomination agli Emmy Awards e cinque nomination ai Golden Globes, vincendo entrambe le statuette per la miglior commedia. La storia è ambientata a Los Angeles e si basa sulla vita di David come scrittore e produttore televisivo prossimo alla pensione dopo il suo successo con Seinfield, che ha creato, scritto e prodotto. Tuttavia, David ha sempre sostenuto che il personaggio non sia un suo ritratto preciso, ma un misto di realtà e finzione.

Curb Your Enthusiasm 12 potrebbe arrivare entro l’anno su HBO max come pure farsi attendere per molto tempo: la serie non ha avuto una periodicità fissa negli anni, basti pensare che c’è stata una pausa di sei anni tra l’ottava e la nona stagione, mentre la decima è arrivata a due anni di distanza dalla precedente e solo un anno dopo è uscita l’undicesima.

