Qualora foste alla ricerca di uno smartwatch di ottima qualità e ad un prezzo che vale la pena spendere, allora non fatevi scappare la fantastica offerta di oggi, martedì 12 aprile, su Amazon relativa all’Apple Watch Series 6 (GPS e con cassa in alluminio da 44mm), un modello in grado di inviare messaggi, navigare in Rete, sincronizzare musica, podcast e audiolibri, oltre che trovare indicazioni stradali tramite il GPS senza l’obbligo di utilizzare lo smartphone. Il dispositivo è in sconto al prezzo di 369 euro (invece di 469 euro di listino) in tre colorazioni: Product Red, Argento/bianco e Azzurro/Deep Navy. Inoltre, vi è la possibilità di acquistarlo in due modalità: con pagamento in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 73,80 euro ognuna. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico.

L’Apple Watch Series 6 presenta un display Retina always-on, 2,5 volte più luminoso quando esposto alla luce del giorno. L’orologio è in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e di tenere traccia del ritmo cardiaco grazie al nuovo sensore rivoluzionario ed all’app dedicata. Con questo dispositivo by Apple si ha la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma direttamente dal polso, quando e dove si vuole.

Con Apple Watch Series 6 potete misurare ogni giorno quanto vi muovete ed i progressi compiuti nell’app Fitness su iPhone, oltre che registrare ogni allenamento come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto, ballo e tantissimi altri ancora. Il prodotto è swimproof ed è ideale sia in piscina che al mare. Lo smartwatch per l’utilizzo richiede la sincronizzazione con iPhone 6s o successivo con a bordo iOS 14 o versioni successive. Insomma, non fatevi scappare l’offerta dell’Apple Watch Series 6, disponibile su Amazon al prezzo di 369 euro.

