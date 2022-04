Ci sono alcuni problemi TIM da prendere in considerazione oggi 12 aprile che riguardano la linea e la rete dell’operatore italiano. Va subito detto che non si tratta di un down diffuso del servizio, semmai di anomalie che stanno riguardando alcune aree specifiche della nostra penisola.

La quantità di segnalazioni di problemi TIM oggi 12 aprile è abbastanza rilevante: il servizio Downdetector ci indica qualche centinaio di testimonianze di utenti che hanno difficoltà sia con la linea che con la rete dell’operatore. Per quanto riguarda poi la zona particolarmente colpita dai malfunzionamenti odierni, ecco che la zona metropolitana di Napoli sarebbe quella più colpita dalle difficoltà. Non mancano anche altri rallentamenti, soprattutto per la navigazione, in altre aree limitrofe della Campania.

Al momento di questa pubblicazione , anche all’indirizzo dell’account social Twitter TIM ufficiale sono giunte alcune richieste di assistenza proprio per le difficoltà in corso per TIM. Peccato che non ci siano però feedback che spieghino il perché degli errori ricorrenti in queste ore ma ci sia soltanto il rimando agli operatori social o ai classici canali di supporto per ottenere appunto aiuto in questa specifica situazione.

Aggiornamento 11:53 – Le prime anomalie odierne si sono palesate intorno alle ore 11 di questa mattina. Al momento di questo ulteriore aggiornamento, la curva delle segnalazioni di disservizi sta ancora salendo e non accenna a scendere. Per quanto riguarda la zona di riferimento dei problemi, la città di Napoli ma anche la sua provincia sembra sempre quella maggiormente interessata dalla difficoltà.

La situazione è in continuo divenire in questi minuti. Per ora l’operatore non ha fatto sapere quali possano essere le concrete motivazioni dietro ai rallentamenti o anche gli errori di linea con le semplici chiamate effettuate dai clienti.