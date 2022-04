Ci sono ritmi decisamente alti sul fronte dello sviluppo software, in questa fase, per tutti coloro che intendono andare avanti con il proprio Samsung Galaxy S10. Già, perché dopo aver annunciato lo stop agli upgrade mensili pochi giorni fa, oggi dobbiamo prendere atto che da un punto di vista più pratico i segnali sono ancora molto incoraggianti per il pubblico. Nel dettaglio, pare che da alcune ore a questa parte sia in distribuzione la patch di aprile per il modello che è stato lanciato sul mercato poco più di tre anni fa qui in Italia.

Primi riscontri sull’aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S10 disponibile in Italia

Quali sono le prime indicazioni sul nuovo aggiornamento mensile ottimizzato sul Samsung Galaxy S10? Come sempre, i dettagli sono stati forniti direttamente da SamMobile. Premesso che la disponibilità della patch ci sarà nel giro di giorni, se non addirittura di ore qui da noi, al momento non è lecito aspettarsi rivoluzioni una portato a termine il download del pacchetto software. Sostanzialmente, si tratta del firmware G97xFXXSEHVD1. L’upgrade è stato rilasciato in Svizzera e si prevede che più mercati riceveranno la patch in questione nel giro di poche settimane.

Per farvela breve, come abbiamo scoperto di recente, il nuovo aggiornamento ormai pronto anche per il Samsung Galaxy S10 include la patch di sicurezza di aprile 2022, il cui merito principale è quello di risolvere 88 vulnerabilità di sicurezza. Quali sono gli elementi venuti a galla fino a questo momento? Stando al log delle modifiche, il nuovo aggiornamento potrebbe includere correzioni di bug generali, miglioramenti della stabilità e prestazioni migliori per questo device ancora tanto popolare in Italia.

Fateci sapere nel caso in cui abbiate ricevuto la notifica per installare il firmware, in attesa che tutti possano procedere con il proprio Samsung Galaxy S10.