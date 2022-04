Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la versione Snapdragon del Samsung Galaxy S20 FE (LTE), venduto in diversi mercati e per cui molto popolare. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade per il device è contraddistinto dalla versione firmware G780GXXS3CVC4 ed include la patch di sicurezza di aprile 2022. Il pacchetto è in grado di risolvere più di 80 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza, ed inoltra migliora la stabilità del dispositivo.

L’aggiornamento è in arrivo in Australia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam. Potete procedere a verificare la disponibilità dell’aggiornamento attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘ (sempre che abbiate un Samsung Galaxy S20 FE importato dai Paesi sopra menzionati, cosa non consueta, ma comunque possibile). Il produttore asiatico aveva lanciato il device a maggio 2021, ottenendo un successo davvero importante. Il telefono ha debuttato con la One UI 2.5 basata su Android 10 ed ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3.0 basato su Android 11 nella prima metà del 2021. Alcuni giorni fa ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 4.1 basato su Android 12.

Ha fatto molta strada il Samsung Galaxy S20 FE da quel giorno, riscuotendo un successo tale da incentivare il colosso di Seul a proseguire con modelli di questo genere, che offrono quasi le stesse prestazioni dei top di gamma, ma a prezzi estremamente concorrenziali (il numero delle vendite è stato tale da stupire perfino il produttore asiatico, che probabilmente non si aspettava un simile successo commerciale come quello che il Samsung Galaxy S20 FE ha ottenuto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

