La produzione di Perry Mason 2 procede spedita. Infatti, le riprese della seconda stagione sono quasi giunte al termine, come ha dichiarato l’attore Shea Whigham, co-protagonista della star Matthew Rhys.

In un’intervista concessa a Collider ha anche rivelato che ci sarà un piccolo salto temporale in Perry Mason 2; la storia sarà infatti ambientata nel 1933.

“Perry è di nuovo nella mischia e deve cercare di trovare una via d’uscita”, ha detto Whigham. “Speriamo che Strickland possa aiutarlo in questo”.

Pochissime anticipazioni che ovviamente non rivelano nulla sul secondo ciclo di episodi, in uscita (si spera) entro il 2022, ossia a due anni di distanza dalla sua stagione di lancio.

Perry Mason è una serie prequel ideata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld, che vanta tra i produttori anche il divo hollywoodiano Robert Downey Jr. Ambientata nella Città degli Angeli durante il periodo della Grande Depressione, la prima stagione di Perry Mason vede Mason occuparsi del caso di Charlie Dodson, un bambino di appena un anno misteriosamente scomparso. A fornire un utile supporto a Perry Mason ci sono la sua segretaria Della Street, interpretata da Juliet Rylance, Pete Strickland (Shea Whigham), prezioso compagno di lavoro del detective, e il poliziotto Paul Drake (Chris Chalk), abile nelle investigazioni, ma osteggiato al distretto di polizia a causa del colore della sua pelle.

Candidata a un Golden Globe e a due premi Emmy, la prima stagione di Perry Mason è stata un grande successo di pubblico e critica.

In Italia, la serie HBO va in onda in chiaro su Rai4 ogni mercoledì in prima serata, con due episodi a settimana.

